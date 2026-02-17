A justiça determinou que as irmãs Aleyna Martins de Carvalho e Alyssa Martins de Carvalho devem ir a júri popular, no dia 26 de março, às 9h. As irmãs são acusadas de assassinar o cartorário Luiz Fernando Alves Chaves em dezembro de 2021, em Rubiataba, na região central do estado.\nProcurada pela redação, a defesa de Alyssa Martins de Carvalho, que na época era esposa de Luiz, informou que confia na instituição do tribunal do júri e que todas as provas de inocência da acusada serão apresentadas e comprovadas no plenário.\nA defesa de Aleyna Martins de Carvalho informou que Aleyna não tem qualquer participação nestes fatos e, ainda assim, está presa há mais de um ano. Por isso, a defesa espera que ela seja inocentada pelo júri.\nAs duas mulheres foram presas em 15 de dezembro de 2023, e foram encaminhadas para a Central de Triagem em Aparecida de Goiânia.