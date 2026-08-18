Os irmãos Beatriz Costa Azevedo, de 26 anos, e Atanael Costa Azevedo, de 27, morreram após um acidente na TO-070, em Brejinho de Nazaré, enquanto viajavam com outros três familiares, que sobreviveram. Segundo parentes, Beatriz seguia para Palmas, onde participaria da aula inaugural de uma pós-graduação em Prática Judiciária.\nO acidente aconteceu na tarde de domingo (16). O carro em que o grupo estava saiu da pista após atingir uma defensa metálica e capotou. Moradores de Gurupi, os irmãos viajavam acompanhados do marido de Beatriz, da esposa de Atanael e da filha do casal, de 5 anos.\nDe acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) e familiares, os três sobreviventes não sofreram ferimentos graves e passam bem. O Jornal do Tocantins entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) e com a família para obter mais informações sobre o estado de saúde deles, mas não recebeu resposta até a publicação desta reportagem.