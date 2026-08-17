Beatriz Costa Azevedo, de 26 anos, e Atanael Costa Azevedo, de 27, morreram após o carro em que estavam capotar na TO-070, na região de Brejinho de Nazaré, neste domingo (16). Os dois irmãos, moradores de Gurupi, viajavam com familiares quando o veículo atingiu uma guia lateral da pista e capotou.\nVeja no Bom Dia Tocantins: Dois irmãos morrem em acidente na TO-070\nSegundo familiares, Beatriz seguia para Palmas para participar da aula inaugural de uma pós-graduação em Prática Judiciária. As aulas do Programa de Residência com acesso à pós-graduação em Prática Judiciária, do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), começariam nesta segunda-feira (17), mas o início acabou adiado após a morte da residente jurídica.\nAtanael trabalhava como eletricista na Energisa em Gurupi, no Departamento de Construção e Manutenção. Segundo a empresa, ele integrava o quadro de colaboradores havia quase três anos.