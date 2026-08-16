Duas pessoas morreram após o motorista perder o controle do veículo e capotar na TO-070, em Brejinho de Nazaré, neste domingo (16). As vítimas eram irmãos e foram identificadas como Beatriz Costa Azevedo, de 26 anos, e Atanael Costa Azevedo, de 27.\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o veículo seguia de Gurupi em direção a Porto Nacional quando atingiu uma guia lateral da pista e capotou.\nOutras três pessoas que estavam no veículo — um homem, uma mulher e uma criança — receberam atendimento médico no local.\nBeatriz era residente jurídica lotada no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Gurupi. O Tribunal de Justiça do Tocantins publicou uma nota de pesar pela morte e informou que, em sinal de respeito e solidariedade, as aulas das quais Beatriz participaria, com início previsto para esta segunda-feira (17), foram adiadas. Veja abaixo a nota na íntegra.