O mecânico e caminhoneiro Amadeus José da Silva, de 61 anos, encontrado morto após desaparecer na última quinta-feira (18), estava dentro de uma carreta estacionada em um posto de combustíveis às margens da BR-153, em Goiânia. O caso mobilizou familiares desde o registro do desaparecimento.\nSegundo informações da família, o corpo acabou localizado pelos próprios irmãos do mecânico, já em estado de decomposição. Eles relataram que o veículo estava em um posto na rodovia, onde Amadeus havia parado após sair para realizar um serviço.\nEle foi encontrado dentro de uma carreta que estava em um posto de gasolina na BR-153. Meus irmãos encontraram o corpo”, relatou o filho, Amadeus José da Silva Júnior Mendanha, ao g1.\nConforme a família, o mecânico havia saído de casa para trabalhar e chegou a ser visto na região da Vila Morais, em Goiânia, na manhã de quinta-feira. Depois disso, não houve mais contato.