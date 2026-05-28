Alguns dos irmãos que foram encontrados com uma família suspeita de adoção ilegal em Serranópolis, região sudoeste de Goiás, disseram que eram agredidos quando pediam comida, segundo o delegado Marlon Souza Luz. As meninas gêmeas, de 9 anos, e o irmão delas, de 11, foram encontrados com a família de um homem que seria o chefe do tráfico de drogas na região.\nO g1 entrou em contato com a defesa das duas mulheres presas e aguarda retorno. A defesa dos homens suspeitos não foi localizada. Os quatro foram presos pelo crime de tráfico de pessoas para fins de adoção ilegal.\nAs crianças estavam em casas separadas e foram resgatadas pela Polícia Civil no dia 22 de maio, durante o cumprimento de mandado de prisão por tráfico de drogas em uma fazenda.\nDurante o exame de corpo de delito, após o resgate, algumas das crianças teriam relatado para a médica que sofriam agressões, mas a polícia ainda ouvirá a profissional formalmente para confirmar que todas as três disseram isso.