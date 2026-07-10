-William Gusmão (1.3015387)\nWilliam Pimenta Gusmão, irmão da influenciadora Virgínia Fonseca, foi condenado por importunação sexual contra uma jovem durante uma festa em Jussara, no noroeste de Goiás. Conforme a denúncia da empreendedora Lilly Martins, o crime aconteceu quando ela pediu para tirar uma foto com o homem, momento em ele enfiou a mão na calça dela (veja o vídeo acima).\nAnteriormente, William chegou a ser absolvido, mas após recurso da acusação, foi condenado por uma decisão unânime da 4ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás.\nA defesa de William afirmou, em nota, que discorda da decisão e sustentou que a condenação não é definitiva. Os advogados Giuliano Vettori e Joel Bechis alegaram que o réu nega a prática do crime, destacaram que o Ministério Público emitiu pareceres favoráveis à absolvição por entender haver ausência de provas. A defesa acrescentou que irá recorrer aos tribunais superiores (veja a nota completa no final da matéria).