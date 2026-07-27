Lucimar das Neves Ferreira e irmã Leide das Neves Ferreira (Reprodução / Instagram Lourdes das Neves e TV Anhanguera)\nLucimar das Neves Ferreira, irmão de Leide das Neves — símbolo da tragédia do Césio-137 em Goiânia —, morreu aos 52 anos por insuficiência respiratória aguda e broncopulmonar. Ele foi encontrado sem vida pela companheira, Antônia, na casa onde viviam há dois anos em Abadia de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia. Os detalhes foram confirmados ao jornal O POPULAR pela sobrinha de Lucimar, Thays Francielly das Neves Pereira.\nThays, que também é afilhada de Lucimar, relatou que o tio lutava contra a depressão, o alcoolismo e o fumo. Devido a uma complicação no esôfago, ele tinha dificuldades para ingerir alimentos sólidos, precisando de uma dieta baseada em caldos. Thays também destacou que o tio nunca foi uma pessoa em situação de rua e sempre teve o apoio da família, especialmente da mãe, Lourdes das Neves Ferreira, e da irmã, Lucelia das Neves Ferreira.