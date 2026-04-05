Weslenny Rosa Lima, criança que morreu envenenada (Reprodução/ TV Anhanguera)\nO irmão da menina que morreu envenenada após jantar, em Alto Horizonte, região norte de Goiás, recebeu alta no hospital. O menino de 8 anos estava internado no Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN) há uma semana. O padrasto das crianças, Ronaldo Alves de Oliveira, está preso suspeito de cometer o crime.\nEm nota, a defesa de Ronaldo disse que recebeu a notícia da prisão com naturalidade e, por acreditar que ele é inocente, orientou que ele se apresentasse espontaneamente à delegacia, justamente para colaborar com os esclarecimentos (veja o pronunciamento completo ao fim da reportagem).\nA morte de Weslenny Rosa Lima aconteceu no dia 28 de março, depois que ela, a mãe, o irmão e o padrasto jantaram juntos. Segundo o HCN, o irmão mais novo recebeu alta da unidade neste sábado (4), uma semana depois do crime.