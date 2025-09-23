O acidente na BR-153 que matou José Mário da Silva Souto, de 38 anos, Dayane Pereira dos Santos, de 32 anos, e os quatro filhos deles, causou um abalo emocional nos familiares, que descobriram a notícia por meio de vídeos em grupos de mensagens. Segundo Edilene da Silva Souto, irmã de José Mário, ainda é difícil acreditar nas "cenas de terror".\nO acidente acabou com três famílias: a do meu irmão, a nossa que ficou, e a da minha cunhada. Não sei nem como entender isso. Não é fácil enterrar seis pessoas", desabafou Edilene.\nA família morava em Jaú do Tocantins, no sul do estado, e morreu na noite de sábado (20), quando viajava para o aniversário de uma tia de José Mário em Campinorte (GO). O veículo deles se envolveu em um acidente com uma caminhonete, um caminhão e uma moto.\nOs quatro filhos do casal são José Victor, de 17 anos, Emanuela, de 14 anos, José Arthur, de 10 anos e Théo, de 3 anos. A família foi sepultada na tarde de segunda-feira (22).