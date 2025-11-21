A irmã da vítima do feminicídio em Arraias, no sudeste do Tocantins, encontrou os corpos. A mulher morta é Aliny Pereira de Ornelas, de 25 anos. Segundo a Polícia Militar, ela apresentava lesões perfurocortantes. Ao lado do corpo foi encontrada uma faca.\nVeja vídeo no Bom dia Tocantins: Mulher é encontrada morta ao lado do ex-companheiro em Arraias\nO suspeito do crime, segundo a PM, é o ex-companheiro da vítima. Ele foi identificado como Edivaldo Teixeira Chaves, de 36 anos. O JTo não conseguiu contato com parentes ou representantes dele.\nA PM também informou que ele apresentava uma lesão produzida por arma de fogo. Ao lado do corpo foi encontrada uma arma longa de calibre .22.\nMulher é assassinada e ex-companheiro tira a própria vida após o crime em Arraias, diz PM\nPolicial aposentado comemora morte de idoso, segundo BO da Polícia Civil: 'Você sabe como é'