Cinco filhos foram indiciados pelo crime de abandono material contra a própria mãe de 65 anos, em Palmas. Segundo a Polícia Civil, a filha mais nova, de 38 anos, teria feito um empréstimo de R$ 17 mil no nome da idosa e, por isso, os irmãos a fizeram cuidar da mãe até que as parcelas fossem quitadas.\nInvestigações apontaram que a filha de 38 anos usou o dinheiro do empréstimo para comprar um veículo e pagar despesas com a própria festa de casamento. Conforme a polícia, ela foi indiciada pelo crime de apropriação de valores.\nOs nomes dos filhos não foram divulgados, por isso, o JTo não conseguiu contato com a defesa deles.\nAinda segundo a polícia, após descobrirem sobre o contrato do empréstimo, os cinco filhos, que têm idades entre 40 e 48 anos, decidiram que não iriam oferecer qualquer tipo de apoio à mãe até o término do pagamento das parcelas do empréstimo pela irmã mais nova.