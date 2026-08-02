Jainy Chaves, de 29 anos, foi morta pelo namorado em Goiatuba, município do sul de Goiás. (Reprodução/TV Anhanguiera)\nAs malas já estavam prontas e os pertences organizados quando a família de Jainy Chaves, de 29 anos, chegou à delegacia para buscar os objetos da jovem, morta em uma chacina em Goiatuba na última quarta-feira (29). Para a irmã da vítima, Mileide Maiara Barbosa Souza, o cenário reforça a suspeita de que Jainy pretendia encerrar o relacionamento de cerca de dois anos com o suspeito do crime e retornar definitivamente para Aparecida de Goiânia, onde havia acabado de comprar um apartamento.\nJainy Chaves foi uma das vítimas da chacina, na qual morreram também Beatriz Soares, de 27 anos, e Nahtan Campos, de 35 anos. O suspeito, Leonardo José de Araújo, de 43 anos, tentou se matar em seguida, mas foi socorrido e permanece internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).