A irmã de Jainy Chaves, de 29 anos, morta pelo namorado Leonardo José de Araújo, de 43 anos, na chacina de Goiatuba, no sul do estado de Goiás, contou que sempre escutava o suspeito do crime cochichando quando a vítima estava ao telefone. "Ele estava sempre perguntando onde ela estava, com quem estava e o que estava fazendo", disse Mileide Barbosa.\nMileide conversou com a repórter Ludmilla Rodrigues e contou que Jaine falava com o suspeito sempre às escondidas e em tom baixo, como se estivesse sofrendo algo que a família desconhecia.\n"Quando ela estava no telefone conversando com ele, a gente escutava só cochichos, sempre às escondidas. Era como se ela estivesse sendo, sei lá como, como se estivesse sofrendo alguma coisa, não sei. Falava sempre baixo, e ele sempre perguntando onde ela estava, com quem estava e o que estava fazendo", disse Mileide.