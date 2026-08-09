Irmã de goiana encontrada na França posta foto deitada ao lado da adolescente após reencontro: 'Vai ficar tudo bem' (Reprodução/Instagram Ana Flávia)\nA irmã da adolescente goiana Alice Dias de Oliveira, de 16 anos, publicou nas redes sociais uma foto ao lado da jovem após o reencontro das duas na França. Na imagem, compartilhada por Ana Flávia Dias depois que Alice foi localizada pelas autoridades francesas, as duas aparecem deitadas juntas. Na legenda, Ana Flávia escreveu: “Vai ficar tudo bem, minha princesa”. Alice estava desaparecida desde 22 de julho e foi encontrada na sexta-feira (7).\nA confirmação de que Alice foi encontrada ocorreu por meio de uma nota oficial divulgada por Ana Flávia. "Alice está segura. Alice está em casa. Agradecemos a todos pela corrente de oração, apoio e solidariedade", destacou um trecho do comunicado.