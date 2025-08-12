Um ano se passou desde o assassinato do brigadista do Ibama Sidiney de Oliveira Silva, de 44 anos, e a família segue sem respostas sobre os possíveis suspeitos do crime. Segundo Cleide de Oliveira Silva, irmã da vítima, a família tem cobrado um posicionamento das autoridades, mas não teve retorno.\nNão temos atualizações, nenhuma resposta, nada. A única coisa que recebemos é que está em investigação com o pessoal da inteligência”, afirmou Cleide de Oliveira.\nO crime aconteceu por volta das 7h do dia 15 de junho de 2024, em Formoso do Araguaia, região sudoeste do estado. Sidiney era contratado pelo Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), ligado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).\nEle foi baleado a tiros na porta de casa e morreu no local. “Meu pai que encontrou o meu irmão caído no chão, quando fui ver o que tinha acontecido, ele [pai] estava em estado de choque e disse que viu apenas o Sidiney caindo na porta da minha casa”.