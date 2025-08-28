O suposto esquema de desvio de recursos da Prefeitura de Angico, no extremo norte do estado, envolvia saques em espécie e pagamentos via boleto para terceiros. É o que a apurou a investigação da Polícia Federal em denúncia que também aponta fraude em licitações envolvendo uma servidora do município.\nO caso está sendo investigado pela Operação Domus Magna, deflagrada nesta quinta-feira (28). Além da servidora, são alvos da operação parentes dela, que seriam responsáveis de empresas que teriam causado prejuízo estimado de mais de R$ 5 milhões aos cofres públicos.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Secretária de Angico é alvo de operação da Polícia Federal\nO nome da servidora e dos investigados não foram divulgados e o JTo não conseguiu contato com as defesas até a publicação desta matéria. A Prefeitura de Angico informou à TV Anhanguera que a assessoria jurídica do município foi acionada para tomar as medidas necessárias.