Um homem investigado pela morte de Kauan Soares Macedo Silva, de 19 anos, em um posto de combustível de Palmas, foi preso na sexta-feira (16). O mandado foi cumprido no município de Bauru, interior de São Paulo, conta o suspeito de 21 anos.\nKauan foi executado na manhã do dia 16 de dezembro de 2025 em um posto que fica na quadra 105 norte. Ele trabalhava em uma tapeçaria, estava no horário do almoço e foi abordado por criminosos próximo ao estabelecimento. Tentou fugir, mas acabou sendo baleado na cabeça. O nome do suspeito não foi revelado e, por isso, a reportagem não conseguiu contato com a defesa dele.\nDe acordo com a Polícia Civil, este é o segundo envolvido no assassinato de Kauan preso. A investigação é feita pela 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DHPP – Palmas). O primeiro tem 19 anos e foi preso em Porto Nacional, no dia 23 de dezembro.