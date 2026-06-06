Waldecir José de Lima Júnior foi capturado na casa da sogra, em Palmas (Divulgação/PCTO e Reprodução/TV Anhanguera)\nDe acordo com a decisão da 1ª Vara Criminal de Palmas, Waldecir José Lima Júnior tornou-se réu pelo assassinato do vigia Dhemis Augusto Santos. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público após a investigação confirmar que o crime foi motivado por uma discussão sobre o estacionamento irregular de um carro de luxo. Segundo o Tribunal, o acusado tem 10 dias para apresentar sua resposta por escrito.\nO crime ocorreu em dezembro de 2025, enquanto a vítima trabalhava em um shopping da capital. Segundo a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Waldecir atirou contra o vigia após ser repreendido pelo local onde parou o veículo. O investigado permaneceu foragido por mais de três meses e foi preso em fevereiro de 2026, na casa da sogra.