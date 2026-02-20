Viatura da Guarda Metropolitana em patrulhamento na região da Praia da Graciosa, em Palmas (Lia Mara/Prefeitura de Palmas)\nA Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) prendeu um homem de 52 anos por ato obsceno na noite desta quinta-feira (19), na Praia da Graciosa. A prisão ocorre em meio a uma crise na instituição, alvo de sindicância que apura possível omissão de agentes em um caso de violência sexual registrado na área no último domingo (15).\nDe acordo com o Boletim de Ocorrência ao qual o Jornal do Tocantins teve acesso, o suspeito, que atua como chaveiro, apareceu por volta das 23h40 urinando com a genitália exposta em via pública. O caso aconteceu entre o parquinho infantil e a base da Guarda Metropolitana de Palmas na Orla 14. Agentes conduziram o homem à 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil, onde a autoridade policial lavrou auto pelo crime de ato obsceno, previsto no artigo 233 do Código Penal Brasileiro.