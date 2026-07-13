-Ataque a tiros em Guaraí (1.3432139)\nA Polícia Civil tenta identificar os dois homens que mataram Welliton John Morais dos Santos Silva, de 28 anos, durante um ataque a tiros, em Guaraí, no noroeste do estado. A vítima estava de bicicleta quando foi surpreendida pelos suspeitos, que chegaram em uma motocicleta, efetuaram vários disparos e fugiram.\nO crime aconteceu na manhã de domingo (12), por volta das 7h30, na Avenida Sebastião Sales, no Setor Pestana. Welliton foi atingido por tiros e encontrado caído no chão. Ninguém foi preso até a última atualização desta reportagem.\nEm nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o caso segue sob investigação da Polícia Civil de Guaraí. Segundo a pasta, diligências estão em andamento para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do homicídio.