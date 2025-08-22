-Influencer e namorado são presos em operação da Polícia Civil (1.3303182)\nA Polícia Civil acredita que a influenciadora Maria Karollyny Campos Ferreira, conhecida como Karol Digital, e os outros alvos da operação FRAUS movimentaram mais de R$ 217,6 milhões entre janeiro de 2019 e outubro de 2024. A fortuna seria proveniente da exploração de jogos de azar ilegais.\nVeja no vídeo do Jornal Anhanguera 1ª Edição: Influenciadora é presa suspeita de movimentar R$ 217 milhões com jogos ilegais\nKarol foi presa nesta sexta-feira (22) em um condomínio de alto padrão em Araguaína, região norte do Tocantins. O namorado dela, Dhemerson Rezende Costa, também foi preso preventivamente. Eles são suspeitos de participação em um esquema de exploração ilegal de jogos de azar, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular.