A investigação da Polícia Civil sobre o corpo que foi encontrado carbonizado dentro de um carro incendiado, em Palmas, segue sob sigilo. A identidade da vítima não foi divulgada. O caso é tratado como morte a esclarecer.\nO caso ocorreu no dia 8 de setembro de 2026. O carro estava próximo da TO-010, sentido Lajeado. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a equipe recebeu o chamado às 8h13 para atender uma ocorrência de incêndio em veículo, aproximadamente 800 metros após um posto de combustível na saíde de Palmas.\nAo chegar ao local, a guarnição encontrou o veículo totalmente em chamas.\nCorpo carbonizado é encontrado dentro de carro incendiado em Palmas\nFaca encontrada em local de carro incendiado com corpo não ajuda na investigação, diz SSP\nCorpo carbonizado em carro estava no banco do motorista; vítima segue sem identificação