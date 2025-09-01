Influencer foi presa pela Polícia Civil suspeita de ganhos ilícitos com jogos de azar (Redes Sociais Karol Digital/Arte JTo)\nVítimas que perderam dinheiro em jogos de azar online enviaram mensagens pedindo ajuda para a influenciadora Karol Digital pelas redes sociais. As conversas foram encontradas pela Polícia Civil durante as investigações da operação FRAUS. Segundo o inquérito, a influencer oferecia dicas e até vendia mentorias prometendo ganhos em apostas, mas usuários tiveram grandes prejuízos financeiros.\nKarol Digital foi presa no dia 22 de agosto deste ano, em um condomínio de alto padrão, em Araguaína, no norte do Tocantins. O namorado dela, Dhemerson Rezende Costa, também foi preso preventivamente. Eles são suspeitos de exploração ilegal de jogos de azar, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular.