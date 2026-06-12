Diego Andrade, Raquel Farias, Roberto Coelho de Souza e Adão dos Reis Bessa são os indiciados (Reprodução/Instagram e TV Anhanguera)\nQuase dois anos após o assassinato do produtor rural José Geraldo Oliveira Fonseca, de 39 anos, conhecido como "Geraldo do Abacaxi", a investigação chegou ao fim apontando quatro suspeitos pelo crime. O relatório final da Polícia Civil também sugere a extinção da punibilidade dos dois homens apontados como executores, mortos durante uma operação policial em março deste ano.\nConforme trecho do relatório ao qual o Jornal do Tocantins teve acesso, a autoridade policial indiciou Roberto Coelho de Sousa, Adão dos Reis Bessa, Diego Andrade da Silva e Raquel Faria Rodrigues pelo crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos I, II e IV, do Código Penal, referente ao homicídio qualificado. O documento também sugere a extinção da punibilidade de Rosevaldo Pedrosa de Albuquerque Júnior e José Nadson de Santana Júnior.