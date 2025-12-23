A Polícia Civil do Tocantins concluiu as investigações sobre o assassinato do empresário Silvano Bilio da Silva, de 47 anos, em Darcinópolis. O inquérito aponta que o crime foi planejado e executado com frieza, e há indícios de que tenha sido encomendado. Dois homens foram indiciados por homicídio qualificado.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 2ª edição: Dois homens são indiciados por homicídio de empresário em Darcinópolis\nO crime aconteceu em 29 de novembro de 2025. Os suspeitos foram presos pela Polícia Militar (PM) momentos após o homicídio, quando foram localizados na BR-153, próximo ao acesso ao município de Riachinho.\nSegundo a investigação, um homem, de 34 anos, atirou contra a vítima, enquanto o segundo suspeito, de 33 anos, dirigiu o veículo usado na fuga.\nConforme o delegado Luís Gonzaga da Silva Neto, os suspeitos chegaram à cidade dois dias antes do crime e se hospedaram em um hotel. Nesse período, visitaram a loja da vítima duas vezes, fingindo interesse em comprar torneiras, para observar sua rotina.