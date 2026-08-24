Briner de Cesar Bitencourt, de 23 anos, morreu no dia em que seria liberado do presídio (Reprodução/TV Anhnaguera)\nÁudios obtidos pela TV Anhanguera revelam que a equipe de saúde da Unidade Penal de Palmas recusou a transferência de Briner de César Bitencourt, de 23 anos, para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na primeira visita de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O caso aconteceu na noite de 9 de outubro de 2022, e segundo as investigações, o registro foi feito poucas horas antes de o jovem morrer.\nSegundo Eduardo Menezes, delegado da 1 Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DHPP) de Palmas, a demora e a sucessão de falhas no atendimento foram determinantes para o óbito do jovem, que estava preso preventivamente e faleceu no mesmo dia em que seu alvará de soltura foi expedido após ser absolvido pela Justiça.