A Polícia Civil investiga se parentes do ex-prefeito de Alvorada, Paulo Antônio (DEM), estão envolvidos no suposto desvio de recursos públicos destinados à merenda escolar da rede municipal de ensino. A investigação apontou, inclusive, o uso de empresas de fachada no esquema. A soma dos contratos investigados ultrapassa R$ 4 milhões.\nVeja vídeo no JA 1ª Edição: Ex-prefeito de Alvorada é alvo de operação que apura desvio de recursos públicos\nConforme decisão da Justiça, há indícios de que os desvios teriam envolvido agentes públicos e particulares que direcionavam os recursos para CPFs e CNPJs vinculados ao núcleo familiar do ex-prefeito. A polícia investiga também a aquisição de um veículo de alto valor com dinheiro sem origem comprovada.\nA operação foi autorizada pelo Tribunal de Justiça do Tocantins. Durante as buscas, Alceni Ferreira Meireles Neto, filho do ex-prefeito, foi preso em flagrante ao tentar destruir um celular.