Agente da Polícia Civil em investigação (Divulgação/Polícia Civil)\nUma investigação concluída aponta desvio de R$ 650 mil em convênios esportivos firmados em Palmas e atribui responsabilidade a 10 pessoas. A apuração integra nova etapa da Operação Jogo Limpo, da Polícia Civil, que investiga uso irregular de recursos públicos destinados a projetos esportivos na capital.\nVeja no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Polícia indicia dez pessoas suspeita de desvio de dinheiro público em Palmas\nAs diligências identificaram inconsistências na aplicação da verba, pagamentos sem comprovação adequada e indícios de direcionamento de recursos. Os valores teriam origem em convênios celebrados para execução de atividades esportivas. O prejuízo estimado aos cofres públicos chega a R$ 650 mil, divulgou a Secretaria da Segurança Pública (SSP).