Maycon Douglas, Ana Karoline, Lucilene e Dinoel (Reprodução/Instagram de Maycon e de Lucilene)\nO acidente que dizimou uma família na TO-110 no último domingo (7) entra em uma fase crucial de investigações. Enquanto familiares se despedem de Dinoel Cordeiro da Silva, 51, Lucilene Souza Barros Cordeiro, 47, Ana Karoline Queiroz Alves, 20, e Maycon Douglas de Souza, 24, a Polícia Civil busca respostas definitivas para as causas da batida de frente que aconteceu entre Taguatinga e Ponte Alta do Bom Jesus, no sudeste do Tocantins.\nAbaixo, detalhamos os pontos que ainda dependem de laudos e depoimentos para o esclarecimento total da tragédia.\nDinâmica do acidente\nO levantamento inicial da Secretaria da Segurança Pública (SSP) aponta que um dos veículos invadiu a pista contrária. A batida envolveu um Volkswagen Gol, onde estava a família que morreu, e uma Chevrolet Tracker. O que a perícia da 103ª Delegacia de Polícia de Taguatinga precisa determinar agora é qual dos veículos cruzou a linha divisória e o que motivou a manobra — se houve excesso de velocidade, falha mecânica ou tentativa de ultrapassagem em local proibido.