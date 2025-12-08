Um projeto de implantação do sistema de videomonitoramento e internet pública começou a ser instalado em Porto Nacional e Luzimangues, distrito do município. A prefeitura informou que as obras de instalação devem ocorrer até fevereiro de 2026.\nAo todo, serão instalados cerca de 110 pontos de câmeras e 10 pontos de internet pública para a população. De acordo com o município, o sistema terá câmeras de reconhecimento facial e veicular, além de inteligência artificial, que permitirá o mapeamento contínuo das imagens e integração das informações.\nO monitoramento será realizado pela prefeitura e pela Guarda Metropolitana. Segundo a prefeitura de Porto Nacional, foram destinados cerca de R$ 14 milhões pelo deputado federal Carlos Gaguim.\nMulher com tornozeleira eletrônica é flagrada se passando por funcionária pública para aplicar golpe da casa própria