O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) abriu um processo seletivo unificado para cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, na modalidade presencial. São ofertadas 1.585 vagas. As inscrições começam nesta sexta-feira (26) e seguem até 24 de outubro.
A taxa de inscrição é de R$ 20 e deve ser paga até 26 de outubro.
Candidatos que se enquadram nos critérios para isenção podem fazer a solicitação até o dia 2 de outubro. O resultado está previsto para 10 de outubro.
As vagas estão distribuídas nos campus de Palmas, Gurupi, Araguaína, Araguatins, Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão, Pedro Afonso, Colinas do Tocantins, Dianópolis, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional. O início das aulas será no primeiro semestre letivo de 2026.