O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas para grande parte do Tocantins, incluindo as regiões central, norte e Bico do Papagaio. O aviso começou nesta quarta-feira (8) e termina na quinta-feira (9), às 9h. A previsão é de chuvas com 20 a 30 milímetros por hora.
Conforme o alerta, neste período, há possibilidade de ventos intensos de 40 a 60 km/h e baixo risco de queda de galhos e descargas elétricas.
Alerta amarelo de chuvas intensas para o Tocantins (Reprodução/Inmet)
Previsão do tempo
Em Palmas, a temperatura mínima nesta quarta-feira é de 24 graus e a máxima de 33 graus. As pancadas de chuva devem ser registradas pela tarde. À noite, a previsão é de poucas nuvens. Já na quinta-feira, pancadas de chuva isoladas devem ser registradas durante a tarde e à noite. A temperatura máxima será de 35 graus e mínima de 24.