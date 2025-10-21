Quem busca adquirir novos conhecimentos pode se inscrever em uma das vagas divulgadas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Tocantins (Senai). São mais de mil vagas destinadas tanto para quem deseja iniciar uma nova carreira quanto para quem pretende se atualizar no mercado de trabalho.\nSão 1.510 vagas distribuídas entre formações gratuitas e pagas em diversas áreas da indústria. Do total, 1.025 são bolsas integrais gratuitas.\nAs oportunidades estão disponíveis em cursos presenciais e semipresenciais (EAD), distribuídas entre as unidades de Palmas, Taquaralto, Paraíso, Gurupi, Araguaína, Colinas e Xambioá.\nAs matrículas podem ser feitas entre 20 de outubro e 20 de novembro de 2025, de forma online no site do Senai ou pelo WhatsApp (63) 3229-5770. O início das aulas está previsto para 26 de janeiro de 2026.