Os agentes culturais do Tocantins têm até as 18h desta segunda-feira (8) para se inscreverem nos três editais do Ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). As seleções, coordenadas pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult), somam R$ 4 milhões em investimentos destinados ao fortalecimento do setor em diversas frentes.\nAs oportunidades contemplam diferentes segmentos da produção artística tocantinense. O Edital de Culturas Urbanas e Periféricas é focado em artistas e coletivos ligados a movimentos urbanos e periferias. Já o Edital de Infraestrutura Cultural visa a revitalização e adequação de espaços culturais e bens tombados. Por fim, o Edital de Ações Continuadas atende grupos e eventos que desenvolvem atividades de forma ininterrupta no estado.\nAcesse os editais através do Site do Governo do Tocantins, na aba: Política Nacional Aldir Blanc - Ciclo 2.