Começam às 9h desta quinta-feira (7) as inscrições para o Exame de Acesso ao Ensino Superior do Tocantins (Exato), que chega à segunda edição de 2025. Por meio do Exato é possível concorrer a vagas em cursos superiores de instituições federais de ensino do estado.\nDe acordo com a Universidade Federal do Tocantins (UFT), as inscrições vão até o dia 10 de setembro e a taxa de inscrição custa R$ 70.\nNesta quinta e na sexta-feira (8) estará aberto o prazo para solicitar isenção do pagamento. Conforme o edital, podem solicitar o benefício os estudantes de baixa renda inscritos no CadÚnico, que estão cursando ou cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, bolsistas em escolas particulares, indígenas e quilombolas. Será preciso apresentar documentos para comprovar as condições.\nClique aqui a partir das 9h para se inscrever.