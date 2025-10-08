Terminam nesta quarta-feira (8) as inscrições do vestibular da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) para ingresso em três cursos superiores. São 1.240 vagas distribuídas na modalidade de Ensino à Distância (EaD), com oportunidades para moradores de diversas cidades do estado.\nA prova será aplicada no dia 30 de novembro em 15 municípios do estado. Interessados podem se inscrever gratuitamente pelo site da Unitins.\nSegundo a universidade, os aprovados devem iniciar as aulas no primeiro semestre de 2026. O edital destaca que cada candidato terá que indicar, no momento da inscrição, o local onde fará a prova.\nClique aqui e confira o edital\nConfira os cursos ofertados e as cidades em que serão ofertados:\nTecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas: Araguaçu, Arapoema, Caseara, Itacajá, Natividade, Palmas, Paranã, Ponte Alta do Tocantins, Sítio Novo e Xambioá.