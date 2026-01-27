Iniciativa tem como foco a formação cidadã, disciplina e inclusão social de crianças e adolescentes (Luiz Henrique Machado/Governo do Tocantins)\nO Programa Educacional Bombeiro Mirim (Proebom) está com inscrições abertas para a edição 2026/1 até o dia 6 de fevereiro. A iniciativa tem como foco a formação cidadã por meio de atividades educativas, sociais e pedagógicas, inspiradas na rotina da Corporação. O programa oferece aulas gratuitas para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.\nAs inscrições podem ser realizadas on-line, pelo site da corporação, ou presencialmente nos quartéis do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO) sempre de segunda a sexta-feira e das 8h às 12h. A lista dos selecionados será divulgada no dia 9 de fevereiro. A reunião com os pais, assim como o início das atividades, está marcada para o dia 10 de fevereiro.