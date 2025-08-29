A suspeita de sobrepreço de alimentos adquiridos pela Prefeitura de Palmas para a merenda escolar das escolas municipais está sendo investiga da pela 10ª Promotoria de Justiça da Capital. Foi instaurado um inquérito civil público nesta quinta-feira (27), com base em um relatório do Controle Interno do Município, que aponta sobrepreço de até 449% em itens de um edital de compras.\nDe acordo com o Ministério Público estadual (MPTO), serão investigadas supostas irregularidades na gestão e execução do programa de merenda escolar. Entre os indícios apontados está a suspeita de sobrepreço em alimentos, especialmente em um contrato emergencial de R$ 33,6 milhões para fornecimento de alimentos.\nA prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), informou que recebeu o requerimento de informações sobre o processo de aquisição de alimentos e que a documentação será fornecida no prazo estabelecido (veja nota completa no fim da matéria).