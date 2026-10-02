Grande parte do Tocantins deve registrar chuvas e trovoadas no fim de semana. O estado tem alerta amarelo para tempestade nesta sexta-feira (2), sábado e domingo. Nesse período, o volume de chuva por dia pode chegar a 50 milímetros.\nConforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta é para as regiões sul, central e norte do Tocantins, com exceção do Bico do Papagaio. O aviso também comunica a possibilidade de queda de granizo.\nQueda de avião no TO: o que se sabe sobre acidente que matou piloto e empresário\nBotos ficam presos em poça após rio secar no TO; dois são resgatados em estado crítico\nVeja a previsão do tempo nas principais regiões do Tocantins\nPalmas - a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a tarde e noite desta sexta-feira (2). A temperatura máxima será de 37 graus, com possibilidade de declínio. No sábado, é prevista chuva pela manhã e chuvisco pela tarde e noite. Já no domingo, a capital deve registrar chuva isolada e muitas nuvens no céu. A temperatura máxima será de 34 graus.