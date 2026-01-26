Tocantins tem previsão de chuva forte e ventos intensos que podem chegar a 60 km/h, nesta segunda-feira, (26). O alerta é para cidades do oeste do estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).\nDentre as cidades estão Gurupi, Lagoa da Confusão, Formoso do Araguaia, Abreulândia, Aguiarnópolis e Aliança do Tocantins. Veja a lista completa dos municípios aqui.\nDe acordo com o órgão, são esperadas chuvas de até 50 milímetros por dia.\nTocantinenses começam a receber SMS sobre desastres naturais\nVendaval derruba árvores, destelha casas e deixa bairro sem energia no sul da capital; vídeo\nChuvas causam desabamento de estrutura paroquial no centro do estado; vídeo\nO alerta do Inmet informou que é baixo o risco para alagamentos e descargas elétricas e orientou que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e não utilize aparelhos eletrônicos ligados à tomada.