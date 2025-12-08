O Tribunal Mineiro condenou uma mulher a um ano de prisão, em regime aberto, pelo crime de injúria racial, dando parcial provimento ao recurso apenas para ajustar pontos relativos às custas processuais, preservando a pena, que será substituída por pagamento de um salário-mínimo.\nConsta que houve discussão entre a ré e um casal que alugava a casa da mãe dela, cuja confusão se deu depois da retirada de um pé de tomate pela vítima e reclamações sobre problemas na fossa do imóvel. Durante a discussão a acusada teria se referido à cor da pele da outra e a sua religião de matriz africana, ressaltando a sua própria condição de mulher branca.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.