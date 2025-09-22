A influenciadora Maria Karollyny Campos Ferreira, conhecida como Karol Digital, completou um mês de prisão nesta segunda-feira (22). Ela e o namorado, Dhemerson Rezende Costa, são investigados por esquema de exploração ilegal de jogos de azar, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular.\nO JTo solicitou posicionamento à defesa deles, mas não teve resposta até a última atualização desta reportagem. Após as prisões, o advogado deles afirmou que "os clientes eram inocentes" e a renda de Karol Digital "era inteiramente legal".\nKarol foi presa em Araguaína no dia 22 de agosto de 2025, durante a operação FRAUS, da Polícia Civil do Tocantins. Também foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão em endereços ligados à influenciadora. No início de setembro, o Tribunal de Justiça negou, em segunda instância, o pedido de prisão domiciliar feito pela defesa do casal.