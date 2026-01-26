-VÍDEO: Influenciadora é sufocada em elevador de prédio em Goânia (1.3365955)\nA influenciadora Nayara Brito, de 23 anos, que foi sufocada em um elevador em um prédio localizado em Goiânia, disse que o vídeo veio à tona após o ex-namorado processá-la por calúnia e difamação. Moradora de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, ela contou que teve um relacionamento de cerca de quatro meses com o empresário Alcides Bortoli Antunes, de 35, indiciado por lesão corporal (veja vídeo acima).\nO JTO entrou em contato com a advogada do investigado, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nNayara relatou que, antes das agressões, ambos tiveram uma discussão, em 21 de fevereiro do ano passado, durante a madrugada. Segundo ela, o motivo do desentendimento teria sido a suspeita de uma traição de Alcides. No vídeo da câmera do elevador é possível ver quando o homem tira à força a influenciadora do prédio.