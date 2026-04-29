-Pedido de desculpas com liderança indígena (1.3403757)\nA influenciadora digital Tânia Mara publicou um novo vídeo nas redes sociais ao lado do filho, Rafael Martins, e do líder indígena Fabiano Kanari Javaé. A gravação foi usada para reforçar o pedido de desculpas após a repercussão de vídeos feitos pela família na Aldeia Canuanã, em Formoso do Araguaia, que resultaram em uma denúncia ao Ministério Público do Estado (MPE) por discriminação cultural e racismo.\nO vídeo foi divulgado nesta segunda-feira (28) no perfil de Rafael Martins. Nele, Tânia Mara afirma que o encontro teve como objetivo ouvir a comunidade indígena e aprender com o episódio. Segundo a influenciadora, a conversa com o presidente da Associação Comunidade Indígena da Aldeia Canuanã (Aciac) serviu para reiterar o pedido de desculpas e demonstrar respeito à comunidade. (Veja o vídeo acima).