A influenciadora digital Maria Karollyny Campos Ferreira conhecida como Karol Digital, foi presa nesta sexta-feira (22), em um condomínio de alto padrão em Araguaína, na região norte do Tocantins. Segundo a Polícia Civil, ela é suspeita de participação em um esquema de exploração ilegal de jogos de azar, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular.\nEstão sendo cumpridos 23 mandados de busca e apreensão em endereços ligados à influenciadora, autorizados pela 1ª Vara Criminal de Araguaina. O JTo entrou em contato com a defesa dela, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.\nConforme a Polícia Civil, as investigações apontam que a suspeita utilizava o próprio perfil nas redes sociais, onde tem mais de 1,5 milhão de seguidores, para a exploração ilegal de jogos de azar através de parceria com diversas casas de apostas.