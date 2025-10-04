A cirurgiã-dentista Ana Paula Cerqueira Carvallho, influenciadora digital suspeita de divulgar plataformas ilegais de jogos de azar nas redes sociais, foi presa neste sábado (4), em Porto Nacional. Ela tinha sido alvo de uma operação no dia 19 de setembro deste ano, e continuou ocultando patrimônio obtido com recursos ilícitos, conforme a Polícia Civil.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Influenciadora de Porto Nacional é presa por suspeita de promover jogos ilegais\nA defesa da investigada afirmou, em nota, que confia em uma decisão justa na audiência de custódia para substituir a prisão preventiva pela domiciliar, pois defende que esta medida é a mais adequada diante da condição pessoal e familiar de sua cliente, que é mãe de duas crianças.\nAna Cerqueira e o ex-marido, que não teve o nome divulgado, são suspeitos de lavagem de dinheiro. Em setembro, a Justiça autorizou o sequestro de bens móveis e o bloqueio de até R$ 9,5 milhões.