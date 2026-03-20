A Justiça condenou a influenciadora digital Dheovana França a uma pena de cinco anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pelo crime de lavagem de dinheiro. Além da reclusão, a decisão impõe o pagamento de R$ 1 milhão por danos morais coletivos.\nA sentença é fruto de uma investigação da Polícia Civil sobre a exploração e promoção de plataformas de jogos de azar não autorizadas, com destaque para o "Fortune Tiger", popularmente conhecido como Jogo do Tigrinho.\nMPTO afirma que denunciou motorista por morte de ex-secretário da Seagro\nFraude em concurso da PMTO: investigação avança às vésperas do resultado previsto para abril\nMãe do comandante-geral da PMTO morre aos 80 anos em Palmas\nA decisão, proferida pela 3ª Vara Criminal de Palmas nesta quarta-feira (18), também determina a perda de bens, imóveis e veículos sequestrados durante o processo em favor da União. O juiz Márcio Soares da Cunha concedeu à ré o direito de recorrer em liberdade. O advogado de defesa, Indiano Soares, afirmou que irá recorrer da sentença. "Respeitamos a decisão. Porém, não concordamos, vamos opor recursos, por ser a sentença injusta e contrariar leis. A acusada não cometeu qualquer crime, e sempre atuou nos limites da legislação", declarou.