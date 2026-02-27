Dyogo Hilario e a filha Duda Freire (Reprodução/Facebook Dyogo Hilario)\nA influenciadora digital Duda Freire se pronunciou, nesta sexta-feira (27), após o pai ser preso por tráfico de drogas, em Goiânia. No comunicado postado nas redes sociais, ela disse que Dyogo Hilario, de 46 anos, não representa “quem eu sou, meus valores, minha história ou a forma como conduzo minha vida pessoal e profissional”.\nDuda lamentou a situação do pai e se solidarizou dele “como filha”. Destacou que “as decisões e atitudes dele são de responsabilidade exclusivamente dele”, e que não possui convivência próxima por questões familiares.\nA influenciadora afirmou na nota que desde os 15 anos precisou assumir funções, sendo responsável pelos cuidados da mãe, da irmã e tratamento médico do seu avô. Por último, pediu cessamento dos ataques e julgamentos, além de “associações injustas”, e que confia no trabalho da justiça (veja a nota completa no final da matéria).