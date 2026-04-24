-Declaração de desculpas de Tânia Mara (1.3402040)\nA influenciadora digital Tânia Mara divulgou um vídeo de desculpas após a repercussão de imagens gravadas na Aldeia Canuanã, em Formoso do Araguaia, que motivaram uma denúncia ao Ministério Público do Tocantins (MPTO). A Associação Comunidade Indígena da Aldeia Canuanã (Aciac) acusa a criadora de conteúdo e o filho dela, Rafael Martins, de publicarem vídeos considerados discriminatórios contra a culinária e as tradições do povo Javaé (veja vídeo acima).\nEm manifestação publicada nas redes sociais, Tânia afirmou que não teve a intenção de ofender a comunidade indígena e pediu desculpas aos moradores da aldeia.\nEu estava lá conhecendo tudo apreciando tudo. Sabendo de todas as Origens. Então eu não fiz nada de mais, no meu ver, mas assim peço desculpas, desculpas pelas postagens, peço desculpas se eu ofendi alguém, peço desculpas por Deridu, para a família dele, para o cacique. Eu peço desculpas imensamente e estou aqui para esclarecer qualquer situação que houve lá. O vídeo que fizeram e está rodando aí na internet não foi exatamente daquele jeito, momento algum eu tirei sarro da cara de ninguém e nem eu e minha família não fizemos piada de ninguém”, disse Tânia.